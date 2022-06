Calcio: Ufficiale, Sarri rinnova con la Lazio fino al 2025

Il tecnico, nella sua prima stagione, ha condotto i biancocelesti al quinto posto ROMA (ITALPRESS) - La fumata bianca tanto attesa è finalmente arrivata: Maurizio Sarri sarà l'allenatore della Lazio per altre tre stagioni. La società biancoceleste ha ufficializzato con una breve nota il rinnovo del tecnico, "prolungando la scadenza dell'accordo fino al 2025". Sarri era stato scelto la scorsa estate per sostituire Simone Inzaghi, passato all'Inter. Alla sua prima stagione sulla panchina biancoceleste, il 63enne ex allenatore di Napoli, Chelsea e Juve ha condotto la Lazio al quinto posto in campionato con la conseguente qualificazione alla fase a gironi della prossima Europa League. In coppa Italia Immobile e compagni sono stati eliminati ai quarti dal Milan mentre in Europa League sono caduti ai sedicesimi per mano del Porto. - foto Image - (ITALPRESS). glb/red 02-Giu-22 18:11