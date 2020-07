Calcio: Usa; Mls riparte nel segno dell'anti-razzismo

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - La Mls, il massimo campionato calcistico negli Stati Uniti, riparte nel segno della protesta contro il razzismo. Decine di giocatori sono scesi in campo prima del calcio d'inizio e hanno alzato il pugno per otto minuti e 46 secondi. "È stato emozionante per quelli che erano lì", ha detto l'ex attaccante del Manchester United Nani ora a Orlando, che nella prima partita dopo lo stop per il Coronavirus ha deciso con un gol l'incontro della sua squadra con il Miami . "Vogliamo tutti cambiare il mondo - ha detto Nani come riporta la Bbc - Vogliamo un mondo migliore - nessuna differenza, nessuna discriminazione. Tutti nel mondo dovrebbero fermarsi per un paio di minuti e pensare ai nostri figli e insegnare loro come essere una persona migliore e creare un mondo migliore". Nella notte italiana prima partita post-lockdown per il campionato statunitense, concentrato nella bolla del Disney World Resort di Orlando che a fine mese ospiterà anche la ripresa della Nba. I padroni di casa degli Orlando City hanno sconfitto per 2-1 l'Inter Miami di proprietà di David Beckham trovando il gol vittoria al 97' con l'ex United e Lazio Nani. Poche ore prima della partita, però, i media statunitensi hanno rivelato altri quattro casi di Covid-19 all'interno del Nashville, già interessato da cinque casi positivi martedì, che avevano costretto al rinvio del match contro Chicago. (ANSA).