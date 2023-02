Calcio: Venezia. Carboni'Qui per rilanciarmi,con Spal come a Benevento'

"Subito a mio agio in questo bel gruppo, a Monza pensavo di giocare di più", dice il difensore VENEZIA (ITALPRESS) - A Venezia è retrocesso lo scorso anno in Serie B con il Cagliari. Dal Veneto prova il rilancio dopo una prima parte di stagione a Monza un po' così, Andrea Carboni riparte dalla laguna e da una squadra che sta lottando per non retrocedere. "Un gruppo genuino, compatto, sano, che lavora molto e nonostante le tante nazionalità presenti nello spogliatoio, sul campo si parla la stessa lingua. Gli stranieri mi hanno fatto stare subito bene. Modolo mi ha fatto sentire subito a casa e si è preoccupato di farmi inserire nel gruppo. A Benevento ci giocavamo tutto e se dovessimo continuare così, potremo fare delle belle cose. Antonelli mi ha corteggiato per un mese, mi conosceva dai tempi del Monza e, alla fine, il trasferimento è andato in porto" sono le prime parole del difensore sardo. Proprio a maggio dello scorso anno, Carboni visse a Venezia la retrocessione con il suo Cagliari, che non seppe approfittare della sconfitta della Salernitana. "La delusione calcistica più grande della mia vita, il Cagliari è la squadra per cui ho sempre tifato. Venezia è il posto migliore per potermi riscattare, la categoria non mi preoccupa, sono venuto qui con la testa giusta e la volontà di giocare. A Monza mi aspettavo di giocare di più, le cose sono andate in un certo modo ma qui darò il massimo" fa sapere il nuovo centrale, che si è già inserito nello scacchiere di mister Vanoli. "Conosco bene il modulo a tre, con il tecnico abbiamo lavorato tanto durante la settimana per trovare i meccanismi e con Ceppitelli ho un'ottima sintonia: con lui ho giocato per tre anni" continua Carboni. Il difensore è già pronto per la gara di sabato, dove rivedrà il suo idolo Nainggolan. "Lui era il mio idolo quando ero piccolo. Ho avuto la fortuna di giocarci assieme e per il carattere che ci mette in campo, è sempre stato il mio punto di riferimento. Poi mi piacciono anche Chiellini, Bastoni. L'avversario più difficile è stato Lukaku, sia sotto l'aspetto fisico che qualitativo. Ogni momento è una finale, anche con Spal giocheremo per vincere, anche se sappiamo che sarà importante pure non perdere. Dovremo entrare in campo con la consapevolezza di ottenere i tre punti come successo a Benevento" spiega Carboni. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). rag/ari/red 09-Feb-23 15:42