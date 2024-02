Calcio: Verona. Baroni 'A Napoli voglio una partita di personalità'

"I nuovi arrivati? Prima dobbiamo valutare la loro condizione fisica".VERONA (ITALPRESS) - "Abbiamo bisogno di punti ma dobbiamo partire dalla prestazione. In certi stadi complicati, difficili, non bisogna avere paura. Dovremo fare una partita di personalità, avendo grande rispetto dell'avversario. Queste sono squadre contro cui devi essere attentissimo all'interno della prestazione. Servirà avere compattezza, attenzione, e aiutarsi in campo: dovremo fare una prestazione sopra le righe e sperare anche che il Napoli ci lasci qualcosa". Così l'allenatore del Verona, Marco Baroni, nell'antivigilia della gara in trasferta contro il Napoli. Il team veneto ha cambiato pelle nell'ultimo mese: "Sto lavorando dall'inizio con dei ragazzi che sono qui da quest'estate e per i quali porto grande rispetto, hanno sempre lavorato con entusiasmo e partecipazione. Abbiamo cambiato molto ma lo sapevamo, sono cose di cui abbiamo già parlato. Come ho detto ieri ai ragazzi, personalmente non ho mai apprezzato chi parla del 'tempo a disposizione' come scusa: il tempo non esiste nella vita come nel calcio.

Lo dovremo ottimizzare tutti insieme: i ragazzi e noi come staff, trasmettendogli quella che è la nostra realtà, il nostro calcio. Da chi è arrivato la scorsa settimana ho già ricevuto buone indicazioni, sono ragazzi che hanno fame, voglia e determinazione". "Ognuno dei nuovi arrivati ha delle qualità. Voglio conoscerli oggi perché non li ho ancora nemmeno visti, abbiamo potuto vedere solo i loro video per ora. È importante che già da questo pomeriggio capiscano la nostra realtà, il nostro calcio, il ritmo, la pressione, il gioco che stiamo cercando di proporre. Servirà la loro massima disponibilità, ma sono ragazzi di prospettiva, interessanti. Arrivare a metà stagione in un campionato così difficile non è semplice. Oltretutto dovremo fare delle verifiche anche sulla loro condizione dal punto di vista fisico", ha aggiunto poi Baroni suicalciatori arrivati proprio nelle ultime ore di calciomercato. "Noslin, per esempio, è andato in campo la scorsa domenica perché stava bene fisicamente, aveva sempre giocato, ma non tutti sono arrivati allo stesso livello e dobbiamo quindi allinearli", ha puntualizzato il tecnico del Verona. "Coperta corta in difesa? Altri arrivi? Abbiamo delle soluzioni in difesa. Nel calcio esiste sempre l'imponderabile ma noi ora guardiamo solo a chi è con noi. Per esempio io credo molto in Cabal, è un giocatore che può ricoprire anche il ruolo di centrale, abbiamo anche possibilità come questa tra i nostri ragazzi. Abbiamo scoperto anche la sua facilità di corsa e ora la stiamo sfruttando al meglio, specialmente con il doppio esterno come stiamo giocando adesso", ha poi chiarito Baroni. Chiusura sul Napoli: "E' una squadra di grandi campioni, lo ha dimostrato lo scorso anno e credo che stia facendo bene anche in questa stagione. Non dobbiamo dimenticarci che poche squadre hanno dimostrato di sapersi ripetere, il momento che stanno vivendo ci può stare. Hanno tutte le carte per riprendere la loro strada con l'organico che hanno a disposizione. Domenica sarà una partita impegnativa e complicata per la qualità del loro gioco. Dovremo fare una partita di grande spessore". - foto Ipa Agency - (ITALPRESS). pdm/com 02-Feb-24 16:08 .