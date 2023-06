Calcio: Verona. Il club 'Zaffaroni lascia la panchina'

Come nuovo allenatore sono in lizza Bocchetti, Baroni e Iachini.VERONA (ITALPRESS) - Il Verona ha reso noto che "Marco Zaffaroni ha comunicato alla società la volontà di non voler proseguire il proprio percorso sulla panchina gialloblù". "Il presidente Maurizio Setti, i dirigenti e tutto il club ringraziano mister Zaffaroni per il lavoro svolto dallo scorso dicembre e per il raggiungimento di una storica salvezza in Serie A. La società gialloblù gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva", si legge ancora nella nota del club veneto. Adesso Setti e il ds Sogliano dovranno scegliere il nuovo allenatore: fra i principali indiziati Salvatore Bocchetti, Marco Baroni e Beppe Iachini. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). pdm/com 27-Giu-23 15:44