Calcio: al via partnership Lega B-OneFootball

(ANSA) - ROMA, 14 APR - La Lega Nazionale Professionisti Serie B assieme a OneFootball, la più grande piattaforma multimediale al mondo, hanno annunciato oggi una partnership di contenuti globali al fine di supportare la strategia digitale del campionato. Con l'obiettivo di portare ai tifosi un gioco più autentico e responsabile, la Lega Serie B è diventata un punto di riferimento nazionale per l'innovazione digitale e come fabbrica di talenti. Numerosi calciatori italiani hanno iniziato la loro carriera nel campionato cadetto prima di diventare campioni nella massima categoria e rappresentare la nazionale, tra cui Lorenzo Insigne, Marco Verratti e Ciro Immobile. Grazie a questa partnership, gli utenti di OneFootball di tutto il mondo avranno accesso agli ultimi contenuti originali della Lega B, tra cui notizie, statistiche e risultati delle partite di ogni giornata tramite l'app e il sito web. Inoltre, chi risiede in Italia potrà anche guardare gli highlights delle partite della Serie BKT. I contenuti editoriali saranno disponibili in italiano. In occasione del lancio di questa partnership, OneFootball ha potuto intervistare in esclusiva il Presidente della Lega Serie B, Mauro Balata. La nuova collaborazione si basa sulla consistente offerta di streaming da parte di OneFootball in Italia, che include gli highlights di tutte le partite di Serie A e Serie BKT per i fan in Italia. L'obiettivo di OneFootball è alimentare la passione per il calcio mondiale. Raggiungendo 100 milioni di tifosi in tutto il mondo ogni mese, OneFootball è la piattaforma multimediale di calcio più popolare per la nuova generazione di appassionati. È l'unica app con uno streaming completamente personalizzato per notizie non-stop del proprio club preferito e l'unica azienda a offrire singole partite di calcio in diretta in-app su base gratuita e pay-per-view. (ANSA).