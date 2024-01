Calcio: Vidal torna in Cile 'per lottare e vincere ancora'

(ANSA-AFP) - ROMA, 23 GEN - Arturo Vidal, tornato al club cileno di Colo Colo dopo 17 anni trascorsi in Europa e Brasile, in conferenza stampa ha escluso l'idea di un imminente ritiro dal calcio professionistico, assicurando di voler rendere il suo club competitivo per la vittoria del titolo nazionale. "Alcuni calciatori ritornano per andare in pensione, per motivi sentimentali. Non è il mio caso. La mia decisione era diversa - ha spiegato il campione cileno - Sono tornato qui per gareggiare, lottare e lottare ancora per diversi anni con Colo Colo per ottenere cose importanti", ha detto in una conferenza stampa allo stadio Monumental di Santiago.

"Sono molto felice di essere tornato a casa dopo quasi 17 anni. Torno con molti sogni realizzati all'estero. Sono felice. Penso che sia stato un buon momento per tornare", ha aggiunto l'ex giocatore di Juventus e Inter. Considerato da molti il miglior calciatore cileno della storia, Vidal ha vinto numerosi campionati e coppe nazionali con il Barcellona, il Bayern Monaco, la Juventus e l'Inter. Il 36enne ha anche vinto la Copa Libertadores 2022 con il club brasiliano di Flamengo, ma non è mai riuscito a tornare al suo miglior livello. Grande giocatore della generazione dorata che ha vinto due Coppe America (2015 e 2016), gli unici titoli del Cile, ha anche disputato la Coppa del Mondo in Sudafrica nel 2010 e in Brasile nel 2014. Passato anche dai club brasiliani di Flamengo e dall'Atletico Paranaence, Vidal ritrova Colo con il quale proverà a vincere di nuovo il campionato locale, dopo il terzo posto dell'ultimo campionato, e di qualificarsi per la fase a gironi della Coppa Libertadores. (ANSA-AFP). .