Calcio: Wilson. Tare 'Pezzo importante della nostra storia'

"Siamo venuti a fare gli onori alla storia della Lazio" ROMA (ITALPRESS) - "Oggi siamo venuti a fare gli onori alla storia della Lazio. Stamattina è stato molto difficile salutare un pezzo grosso della storia di questo club, il capitano del primo scudetto della Lazio. Pezzo importante della nostra storia. Stiamo vicino alla famiglia, condoglianze a tutta la nostra società. Grande onore a un uomo che è sempre stato presente con amore e rispetto". Lo ha detto l'ex attaccante e attuale direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, in visita alla camera ardente in Campidoglio allestita per l'ex capitano della Lazio, Pino Wilson, scomparso ieri per un ictus. (ITALPRESS). sfe/mc/red 07-Mar-22 12:13