Calcio: Xavi 'Critiche post Madrid? Al Barça non basta vincere...'

"Col Valencia è una finale, metteremmo più pressione al Real Madrid" BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - "Al Barça c'è sempre rumore, dobbiamo gestirlo. Abbiamo fatto bene tante cose e ce ne sono altre da migliorare. Ci sono due titoli in palio ed è il momento della verità". Così il tecnico del Barcellona, Xavi, in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Valencia al Camp Nou, commentando l'attuale momento dei catalani che sono reduci dalla vittoria nel Clasico al Bernabeu per 1-0 nella semifinale d'andata di coppa del Re. Una vittoria che però ha fatto storcere il naso a molti. "Il Real Madrid ci ha sottomesso in vari momenti, ma nelle partite importanti può succedere. Non volevamo il 36% di possesso palla, ma questo è il calcio e c'è un avversario. Siamo stati straordinari in difesa senza palla, ma non cercavamo quello scenario. Non abbiamo dominato con la palla, ma abbiamo dominato senza. Questo è il club più difficile del mondo, c'è stato scalpore perché abbiamo avuto poco possesso... Abbiamo vinto 1-0 a Madrid, ma non basta, fosse successo il contrario sarebbe stata festa nazionale...". Poi ancora sulla sfida con i blancos: "Il Real Madrid ha vinto Liga e la Champions, è difficilissimo quando ti schiacciano, ci hanno chiusi dietro, loro ti portano in queste situazioni. Non vale la pena solo vincere, bisogna convincere, ma anche vincendo la gente non è soddisfatta. Mi piace essere dominante, ma questo è il calcio". Xavi, chiaramente, si è poi concentrato sul Valencia, match nel quale non potrà contare su Gavi, squalificato, e sugli infortunati Pedri, Lewandowski e Dembélé. "Abbiamo vinto senza di loro in un campo come al Bernabeu - ha detto il tecnico dei catalani -. La squadra è un blocco, tutti vogliamo vincere". Il tecnico non vuole cali di concentrazione e carica la sfida: "Per noi è una finale, metteremmo più pressione al Real Madrid. È un'occasione d'oro. Non possiamo più sbagliare". 04-Mar-23