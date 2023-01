Calcio: Zaffaroni 'Il Lecce ha entusiasmo, Verona pronto alla battaglia'

"Bisogna dare alla partita il giusto peso, ma non dobbiamo sbagliare atteggiamento", dice il tecnico dell'Hellas VERONA (ITALPRESS) - Una di quelle partite che possono segnare la svolta. Marco Zaffaroni lo sa bene e sa che nell'anticipo di domani al Bentegodi contro il Lecce, il suo Verona si gioca tanto, anche se ci tiene a non caricare troppo l'attesa per una sfida nella quale sarà importante "non sbaliare atteggiamento". In conferenza stampa il tecnico dell'Hellas torna sul ko di San Siro con l'Inter, anche per sottolineare le differenze che le due partite propongono. "Penso che da un punto di vista tecnico quella nerazzurra sia una delle squadri più forti d'Italia e d'Europa: chi gioca contro di loro ha difficoltà soprattutto da un punto di vista fisico, mentre da quello emotivo sai che esistono queste differenze e quindi la affronti con più leggerezza mentale. Contro il Lecce - ma come anche contro la Cremonese - sarà una gara in cui si pareggeranno aspetti tecnici e fisici, quindi cambierà l'aspetto mentale. Per questo motivo è una gara nella quale sappiamo di non dover sbagliare atteggiamento iniziale, mettendoci la massima attenzione e concentrazione. Dovremo riuscire ad entrare in campo con la testa sgombra e avere la forza di pensare solamente alla partita". In Veneto arriva una squadra salentina che scoppia di salute. "Sappiamo che loro vengono da sei risultati utili consecutivi e come caratteristica hanno senza dubbio anche quella di vivere sulle ali dell'entusiasmo della promozione conquistata la scorsa stagione. Hanno giocatori che vogliono dimostrare di poter stare in questa categoria, fisicamente stanno bene e gli ultimi risultati lo stanno dimostrando. Sarà una gara molto insidiosa: non dovremo sbagliare atteggiamento", ribadisce Zaffaroni, consapoevole che il cammino è ancora lungo ma che, con il girone di andata che si chiuderà nel weekend, non ci si può più permettere poassi falsi. "Il tempo è una variabile importante, ma il nostro focus oggi è quello di pensare alla partita di domani senza lasciarci distrarre da altri pensieri. Dobbiamo essere concentrati sulla gara di domani sapendo che poi ce ne restano altre diciannove. Sappiamo che è una gara importante da non sbagliare, ma le diamo il giusto peso". Se il Lecce ha nell'entusiasmo una delle sue caratteristiche, l'Hellas si contraddistingue per carattere e aggressività tra pressing alto e ritmi sostenuti. "Questa tipologia di gioco ha caratterizzato il gioco del Verona negli ultimi anni e questi principi devono rimanere anche nel gioco di oggi. Domani si andranno ad affrontare due squadre che interpretano le partite in questo modo. Penso sarà un bel duello e noi ci proveremo in tutti i modi: sappiamo che sarà una battaglia e che non dovremo sbagliare l'approccio alla partita", spiega Zaffaroni che si sofferma anche sui nuovi arrivi. "Ngonge farà oggi il primo allenamento e lo valuteremo. Zeefuik e Braaf sono arrivati a inizio settimana e sono reduci da un periodo senza partite ufficiali, hanno giocato poco: in questi giorni abbiamo iniziato a testare la loro condizione per valutare quanto fossero pronti. Zeefuik è un esterno destro, può essere impiegato come quinto di centrocampo. Braaf lavora prevalentemente sulla trequarti, è un ragazzo che ha qualità nell'uno contro uno. Ci servono giocatori che abbiano voglia di provarci, di passare questi mesi dentro quest'esperienza, sempre concentrati". Detto che Ilic e Hien saranno convocati per la gara di domani, Zaffaroni invita tutti a non farsi distrarre dagli avversari delle dirette rivali. "Non dobbiamo farci influenzare dai risultati delle altre squadre: meno guardiamo la classifica e meglio è, non possiamo permetterci di sprecare energie in questo modo. Non sarà semplice, ma da qui alla fine dovremo avere molta forza mentale e la capacità di spendere energie solo per ciò che riguarda noi stessi", sottolinea Zaffaroni che punta, per quel che riguarda la sfida con il Lecce, anche sul pubblico del Bentegodi. "È un aspetto fondamentale per noi, sappiamo quanto i nostri tifosi siano importanti. Noi dobbiamo assicurargli il nostro massimo impegno: così facendo il pubblico di Verona può diventare il nostro 12esimo uomo". Ultime battute sull'infermeria: "Faraoni sta rispettando i tempi di recupero e comincerà a breve il lavoro sul campo come previsto. Per quanto riguarda Verdi penso che dalla prossima settimana rientrerà in gruppo con la squadra, mentre non conosciamo ancora bene i tempi di recupero di Hrustic". - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). ari/com 20-Gen-23 13:28