Calcio: Zanetti 'Lazio ha gioco e qualità,ma Empoli pronto a giocarsela'

"Non dimenticherò mai la telefonata di Vialli, mi è rimasta dentro", il ricordo del tecnico azzurro EMPOLI (ITALPRESS) - "Mi aveva chiamato prima dell'inizio del campionato, aveva stima di me e voleva conoscermi. Per me è stato un piacere enorme e quella chiamata mi è rimasta dentro". Così Paolo Zanetti, allenatore dell'Empoli, in conferenza stampa ricordando Gianluca Vialli, scomparso nella giornata di ieri. "Purtroppo è l'ennesima perdita che lascia un vuoto incredibile, si siederà al fianco di Pelè e dei tanti grandi campioni che ci hanno lasciato", ha aggiunto l'allenatore dei toscani che poi è passato al match di domani in casa della Lazio, appuntamento a cui gli azzurri si presentano dopo il buon punto raccolto a Udine. Zanetti vuole mantenere alta la tensione agonistica e chiede ai suoi di sfruttare ancora meglio le occasioni da gol. "La Lazio per quello che ha dimostrato è una squadra equilibrata, a tratti quasi ingiocabile che abbina l'idea di calcio di mister Sarri, che tutti conosciamo, a calciatori di talento. Hanno un grande centravanti che ha dei tempi straordinari ad attaccare la profondità, cosa che faceva meno Beto nell'ultima partita contro l'Udinese. Dobbiamo lavorare di reparto. Dovremo cercare di non abbassarci troppo, quindi in un certo senso di non portarci il pericolo in casa. Inoltre dobbiamo essere più cinici quando ci offriranno degli spazi e delle opportunità". I precedenti non sono incoraggianti, ma per il tecnico dei toscani lasciano il tempo che trovano. "A Roma non abbiamo mai vinto? Le partite vanno giocate - dice Zanetti - vogliamo farlo e abbiamo una condizione psicologica ben definita. In questo momento possiamo non guardare la classifica, ragioniamo gara per gara sapendo che l'unico neo è che questa partita è stata preparata in appena un'ora e mezza". Zanetti si coccola Ciccio Caputo, subito decisivo con un assist nel suo secondo esordio empolese. "Caputo sa giocare molto bene ma sa anche far giocare bene gli altri - spiega Zanetti -. Ma con l'Udinese, in generale, abbiamo fatto cose buone, altre meno, perché dovevamo produrre qualcosa in più visto come si era indirizzata la gara. Loro ci hanno dato ripartenze nelle quali non siamo riusciti a chiudere la partita. Abbiamo più potenziale di prima e nel complesso non abbiamo perso niente del nostro spirito". Piccola emergenza a centrocampo per gli azzurri e Zanetti potrebbe anche riservare qualche sorpresa. "Ci mancherà Akpa Akpro - spiega il tecnico azzurro -, ma anche Haas non ci sarà. Henderson non ha molti minuti nelle gambe e Bandinelli, che per noi è molto importante, non sta benissimo perché non si allena con regolarità. Diventa difficile pensare che abbia più di qualche minuto nelle gambe. Probabilmente daremo spazio a qualche ragazzo che scalpita". - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). mar/ari/red 07-Gen-23 15:07