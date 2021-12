Calcio: Zanetti 'Orgoglioso della prestazione della squadra'

Il tecnico dei lagunari "Henry? Ha delle qualità, ci darà una grossa mano" GENOVA (ITALPRESS) - "Sono orgoglioso, abbiamo rimesso in piedi una partita contro una squadra forte e in un campo difficile". Così Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ai microfoni di Dazn, dopo il pari per 1-1 al Ferraris contro la Sampdoria. "Abbiamo subito gol dopo pochi secondi, ma siamo stati bravi a costruirci il pareggio giocando a pallone. Abbiamo giocato a viso aperto, non abbiamo mollato. E' un punto importante per allungare un pochino sulle squadre dietro. Henry? Ha delle qualità, è un ragazzo che sta facendo bene e ci darà una grossa mano". Sulla prossima sfida contro la Lazio: "E' l'ennesima partita difficile di questo mese di dicembre - ha ammesso Zanetti - andremo a caccia di punti contro una squadra forte e nel nostro campo ci giocheremo le nostre carte". (ITALPRESS). mra/glb/red 19-Dic-21 20:23