Calcio: Zeman, ho fatto preoccupare tanti ma sto bene

(ANSA) - PESCARA, 22 DIC - Il Pescara torna domani all'Adriatico per affrontare l'ultima gara del 2023. Ospite dell'impianto di via Pepe sarà la Fermana, ultima in classifica ma reduce dal successo per 2-1 sulla Juventus Next Gen. Tornerà sulla panchina biancazzurra dopo il lieve malore di due settimane fa il tecnico Zdenek Zeman che oggi è tornato a parlare alla stampa per presentare il match con i marchigiani ma non solo: "Sto bene, ho fatto preoccupare tanti.

Senza fumo si può stare e vado avanti. Vediamo quanto dura (ed ecco una risata). Non ho mai pensato di abbandonare e lasciare la squadra. Anche gli esami erano buoni per questo ho sempre pensato di tornare. Mezzo mondo mi ha scritto e sono felice di tutto questo affetto".Poi il calcio giocato e la gara di domani: "Domani sarò in panchina e vorrei vedere in campo una squadra concentrata che giochi come se affrontasse la prima in classifica. Sono convinto che questa squadra ha dei valori, forse non li ha fatti uscire ma sono sicuro di questo. La Fermana? La classifica dice che è ultima in classifica ma queste sono le partite più difficili". Per il match di domani mancheranno Pellacani, Accornero, Franchini e Aloi. (ANSA). .