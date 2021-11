Calcio: Zoff 'Sfida a tre per scudetto, Juve può andare in Champions'

"La Juventus può invece riuscire a inserirsi nelle prime quattro".ROMA (ITALPRESS) - "Chi vincerà lo scudetto? Ci sono due squadre che hanno un vantaggio, il Milan e il Napoli che avrà qualche problema per la Coppa d'Africa. E poi c'è l'Inter in piena competizione: penso che lo scudetto sia un affare per le prime tre in classifica. La Juventus può invece riuscire a inserirsi nelle prime quattro, perché ne ha le qualità". Lo ha dichiarato Dino Zoff, intervenuto a "La politica nel pallone" su Rai Gr Parlamento. "Chi farà meglio tra Roma e Lazio? La Roma ha avuto un commento non felice, la Lazio si sta riprendendo, ma entrambe saranno da valutare andando avanti nella stagione. Per i giallorossi - sottolinea l'ex portiere della Nazionale e della Juventus ed ex ct della Nazionale - l'entusiasmo iniziale su Mourinho è stato forse esagerato, ma fa parte dell'ambiente, ora bisogna recuperare la realtà della situazione". (ITALPRESS). spf/gm/red 15-Nov-21 15:34