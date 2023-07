Calciomercato: A Cagliari sbarca Augello, alla Samp arriva Barreca

I due terzini sinistri si scambiano virtualmente le casacche.CAGLIARI (ITALPRESS) - Tommaso Augello è un nuovo giocatore del Cagliari. A renderlo noto è lo stesso club rossoblù, attraverso un comunicato nel quale specifica che "il laterale sinistro, classe 1994, arriva a titolo definitivo dalla Sampdoria e ha firmato un contratto che lo legherà alla società sarda sino al 30 giugno 2025".

"Una nuova freccia nell'arco rossoblù: benvenuto in Sardegna, Tommaso", scrive il club isolano in una nota. Il terzino aveva già lavorato col tecnico del Cagliari, Claudio Ranieri, quando quest'ultimo era sulla panchina della Samp. Percorso inverso, dalla Sardegna alla Liguria, ha fatto, invece, Antonio Barreca, che ha lasciato il Cagliari per approdare alla Samp. Il classe 1995 ha firmato un contratto che lo lega al team ligure fino al 2025. - Foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). xd6/pdm/com 18-Lug-23 16:01 .