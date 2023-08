Calciomercato: Al Hilal. Ufficiale l'arrivo di Neymar dal Psg

Per il brasiliano ricchissimo biennale con il club dell'Arabia Saudita RIYADH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) - Un'altra stella in Arabia Saudita e anche questa volta si tratta di un fuoriclasse di prima grandezza. L'Al Hilal, infatti, ha ufficializzato l'acquisto di Neymar dal Psg. Il club francese ha ringraziato l'attaccante brasiliano per le sei stagioni a Parigi nelle quali "ha scritto la storia della società" e il presidente Nasser Al Khelaifi lo ha definito "una leggenda".

Non ci sono riferimenti ufficiali in merito alle cifre sborsate dal club saudita, ma secondo la stampa francese e quella araba, il Psg incasserà 90 milioni di euro per il cartellino dell'ex Santos, mentre il giocatore ha firmato un biennale tra gli 80 e 100 milioni di euro a stagione, ma con una lunghissima serie di bonus che potrebbero portarlo a una cifra complessiva di 280-300 milioni di euro in due anni, nonchè altri benefit come ville (per lui e i familiari), dipendenti, auto e aerei, più altri rilevanti introiti per pubblicizzare, sui suoi social, la candidatura dell'Arabia Saudita ai Mondiali e in generale promuovere l'immagine del Paese. Neymar troverà in squadra, tra gli altri, l'ex Lazio Milinkovic-Savic e l'ex Napoli Kalidou Koulibaly. Secondo la stampa spagnola il suo obiettivo è quello di tornare in Europa, magari al Barcellona, ell'estate del 2025, alla scadenza del contratto, per preparare al meglio il Mondiale del 2026. - foto Image - (ITALPRESS). ari/red 16-Ago-23 11:27 .