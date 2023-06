Calciomercato: Arsenal. Niente Lazio, Jorginho vuole restare

Il 31enne italo-brasiliano resisterà alle avances di Sarri LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Maurizio Sarri, dopo averlo allenato prima al Napoli e poi al Chelsea, lo rivorrebbe con sè anche alla Lazio ma Jorginho non ha alcuna intenzione di lasciare Londra. Secondo l'"Evening Standard", l'Arsenal preferisce cedere Partey anzichè l'italo-brasiliano per finanziare l'assalto a Declan Rice e lo stesso Jorginho, arrivato lo scorso gennaio, sarebbe ben felice di restare. Il 31enne regista, sotto contratto fino al 2024 con opzione per un'altra stagione, avrebbe confidato agli amici di sentirsi a proprio agio a Londra e di voler aiutare l'Arsenal a vincere dei trofei. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). glb/red 22-Giu-23 11:18