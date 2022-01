Calciomercato: Cagliari. Dall'Atalanta arriva il difensore Lovato

Il difensore, classe 2000, in Sardegna con la formula del prestito CAGLIARI (ITALPRESS) - Il Cagliari ha reso noto "di aver acquisito dall'Atalanta il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Lovato che si trasferisce in prestito sino al termine della stagione sportiva 2021-22". Classe 2000 il difensore ha vestito le maglie di Padova, Verona e Atalanta. "È un punto fermo della Nazionale azzurra Under 21: ha partecipato ai campionati Europei di categoria in Ungheria e Slovenia, saltando solo una partita", sottolinea il club sardo che lo presenta con un centrale "disciplinato in marcatura, dotato anche di una buona visione di gioco: piede preferito il destro, con il quale risulta preciso in fase di impostazione". (ITALPRESS). ari/com 03-Gen-22 15:09