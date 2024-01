Calciomercato: Empoli. Ecco Goglichidze, contratto fino al 2028

Arrivato in Toscana il difensore georgiano, classe 2004 EMPOLI (ITALPRESS) - Saba Goglichidze è un nuovo calciatore dell'Empoli. Lo comunica il club toscano, specificando che il difensore georgiano, classe 2004, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. Goglichidze ha esordito a 17 anni nella Erovnuli Liga, la massima serie georgiana, e conta presenze con la nazionale georgiana Under 18, Under 19 e Under 21 con la quale è sceso in campo per le gare di qualificazione all'Europeo di categoria. - foto Ipa Agency - (ITALPRESS). srp/red 20-Gen-24 12:08