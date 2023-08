Calciomercato: Empoli. Ufficiale l'arrivo di Cancellieri dalla Lazio

L'esterno in Toscana a titolo temporaneo dal club biancoceleste EMPOLI (ITALPRESS) - Un rinforzo per l'attacco dell'Empoli. Il club azzurro ha reso noto di "aver raggiunto l'accordo con la società sportiva Lazio per l'acquisizione a titolo temporaneo, con diritto di opzione in favore dell'Empoli e contro opzione per la società biancoceleste, delle prestazioni sportive del calciatore Matteo Cancellieri". - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). ari/com 16-Ago-23 11:44