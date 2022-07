Calciomercato: Inter. Ufficiale l'ingaggio di Bellanova

L'esterno, classe 2000, arriva dal Cagliari in prestito, con diritto di riscatto.MILANO (ITALPRESS) - "Raoul Bellanova è un nuovo giocatore dell'Inter. L'esterno, classe 2000, approda in nerazzurro dopo l'esperienza al Cagliari". Questo è quanto ha ufficializzato questa mattina la stessa società lombarda. A ruota ha confermato la notizia il Cagliari, che ha reso nota "la cessione del calciatore Raoul Bellanova all'Inter in prestito, con diritto di riscatto". "In Sardegna dalla scorsa estate, Bellanova ha totalizzato 31 presenze in rossoblù: il 27 febbraio, in Torino-Cagliari (1-2), ha realizzato il suo primo gol in Serie A. In bocca al lupo per il tuo futuro, Raoul", ha aggiunto il club sardo. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). pdm/com 06-Lug-22 09:24