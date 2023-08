Calciomercato: Lazio. Ceduto Maximiano all'Almeria

L'estremo difensore ha indossato la maglia biancoceleste solamente in tre occasioni ROMA (ITALPRESS) - Luís Manuel Arantes Maximiano saluta la Lazio. Il portiere portoghese classe 1999, arrivato in biancoceleste la scorsa estate, è stato ceduto "a titolo temporaneo, con obbligo di trasformazione in cessione definitiva" all'Almeria. Maximiano ha indossato la maglia della Lazio solamente in tre occasioni: una in campionato e due in Coppa Italia. - Foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). xd6/red 16-Ago-23 14:46