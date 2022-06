Calciomercato: Lazio. Visite mediche per Marcos Antonio

Il regista brasiliano pronto a firmare per cinque stagioni.ROMA (ITALPRESS) - Arrivato ieri nella capitale, Marcos Antonio ha cominciato questa mattina, alla Clinica Paideia, le visite mediche di rito. Dopo l'ok dei dottori, il centrocampista brasiliano, firmerà un contratto che lo legherà per cinque stagioni alla Lazio. Il regista sudamericano proviene dallo Shakhtar Donetsk, dove ha giocato dal 2019 fino allo stop del campionato ucraino causato dalla guerra in corso. Marcos Antonio, che ha compiuto 22 anni la scorsa settimana, è stato voluto da Maurizio Sarri. Dovrebbe essere l'erede di Lucas Leiva nella zona nevralgica del team biancoceleste. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). pdm/red 21-Giu-22 09:52