Calciomercato: ManUtd. Psg e Juve su Pogba 'Non ho ancora deciso futuro'

Secondo Telefoot il giocatore è una priorità per il club parigino PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Il Psg vuole ricostruire e tra le priorità per la squadra del prossimo anno c'è Paul Pogba. Il campione del mondo francese, in scadenza di contratto con il Manchester United, lascerà sicuramente il club dell'Old Trafford e, secondo Telefoot, la possibilità che il suo futuro sia a Parigi è concreta. I francesi ricordano che c'è anche la Juventus che non ha mai perso di vista il suo ex centrocampista, ma l'impressione è che il Psg sia in pole. Lui, Pogba, non si sbilancia: "Non ho ancora deciso nulla in merito al mio futuro, non c'è nulla di chiuso o di concreto", ma evidentemente le offerte non mancano visto che il giocatore aggiunge: "Potrei decidere domani o durante il mercato, intanto penso a chiudere al meglio la stagione". Lo stesso ct della Francia, Didier Deschamps, ha lasciato intendere che il suo nazionale non resterà allo United spiegando: "Non è contento, ma è normale, è uno che ama competere". Recentemente, dal ritiro dei bleus, Pogba ha risposto così a una domanda sul Psg: "Io a Parigi? Perché no? È sempre bello giocare con i compagni di squadra in nazionale anche nel club". (ITALPRESS). ari/red 27-Mar-22 17:10