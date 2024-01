Calciomercato: Milan. Luka Romero in prestito all'Almeria

Il giocatore, ex Lazio e classe 2004, concluderà la stagione in Spagna MILANO (ITALPRESS) - Il Milan ha ufficializzato "di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2024, le prestazioni sportive del calciatore Luka Romero all'Almeria". L'argentino, classe 2004, è arrivato in rossonero la scorsa estate dopo l'esperienza alla Lazio e ha un contratto con il Milan fino al giugno del 2027. - foto Ipa Agency - (ITALPRESS). ari/com 22-Gen-24 17:46