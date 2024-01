Calciomercato: Modena. Mosti lascia Entella,in prestito alla Juve Stabia

Il trequartista si trasferisce in Campania dopo l'esperienza in Liguria MODENA (ITALPRESS) - Il Modena ha reso noto di aver "definito il trasferimento di Nicola Mosti alla Juve Stabia. Il trequartista rientra dal prestito alla Virtus Entella, dove ha raccolto 12 presenze e 1 gol nella prima parte della stagione 2023-24, e si trasferisce in Campania con la stessa formula temporanea, comprensiva di 2 opzioni: il riscatto semplice e l'obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie B - informa una nota del club -.

La Juve Stabia del presidente Andrea Angella, del ds Matteo Lovisa e del tecnico Guido Pagliuca sta dominando il terzo girone della Serie C, con ben 42 punti, 7 in più della seconda in classifica: vanta anche un primato europeo, la miglior difesa alle spalle del Psv Eindhoven, grazie ai soli 6 gol subiti. Mosti, che in gialloblù ha raccolto 57 presenze, condite da 6 gol e 9 assist, va a caccia della terza promozione in carriera, dopo quelle conquistate da protagonista con le maglie di Monza e Modena". - foto Ipa Agency - (ITALPRESS). ari/com 04-Gen-24 10:25 .