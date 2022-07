Calciomercato: Nani firma per il Melbourne Victory

Il portoghese ex Lazio e Venezia riparte a 35 anni dall'Australia.MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Nani riparte, a 35 anni, dalla Australia. Il portoghese, ex Lazio e Venezia (club col quale ha rescisso da poco il contratto), è stato ingaggiato infatti dal Melbourne Victory, squadra della A-League Men, massimo campionato australiano. Nani ha firmato un contratto biennale, come ha reso noto lo stessa società di Melbourne. "Sono entusiasta di venire in A-League con il Melbourne Victory e non vedo l'ora di affrontare le sfide che ci aspettano", ha detto il portoghese di origini capoverdiane. "Il Melbourne Victory è un club che vuole raggiungere il successo: voglio svolgere un ruolo attivo per aiutare la squadra a raggiungerlo", ha aggiunto Nani. - foto livephotosport.it - (ITALPRESS). pdm/red 12-Lug-22 14:15