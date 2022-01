Calciomercato: Psg. Bild 'Accordo Real-Mbappé, ingaggio da 50 mln'

Non ci sarà nessun annuncio ufficiale prima della sfida di Champions tra i parigini e i blancos BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) - Secondo Bild Kylian Mbappé nella prossima stagione vestirà la maglia del Real Madrid. Il giornale tedesco assicura che l'attaccante francese e il club blanco hanno trovato un accordo sulla base di 50 milioni a stagione, una cifra che farebbe del campione del mondo il giocatore con l'ingaggio più alto di sempre. Non ci sarà alcun annuncio ufficiale prima dell'ottavo di finale di Champions League che metterà di fronte la sua squadra di oggi, il Psg, e quella del suo futuro, appunto il Real. Mbappè si libera a parametro zero, visto che il suo contratto è in scadenza e che il club parigino ha messo fine all'estenuante trattativa che non ha prodotto i risultati sperati. (ITALPRESS). ari/red 31-Gen-22 16:20