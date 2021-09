Calciomercato: l'Udinese cede Okaka all'Istanbul Basaksehir

In bianconero l'attaccante ha collezionato 75 presenze segnando 18 reti UDINE (ITALPRESS) - Dopo 75 presenze e 18 reti Stefano Okaka lascia l'Udinese. L'attaccante umbro è stato ceduto a titolo definitivo all'Istanbul Basaksehir, formazione del massimo campionato turco. "Okaka - ricorda il club bianconero - era arrivato in bianconero nel gennaio del 2019 contribuendo in maniera decisiva con 6 reti nella seconda parte della stagione 18/19 e continuando ad essere giocatore di grande spessore e importanza per l'Udinese nelle successive due stagioni vissute in Friuli. Con la sua leadership e le sue qualità tecniche e umane Stefano ha contribuito al raggiungimento di traguardi e soddisfazioni per il Club. Da parte di tutta l'Udinese i migliori auguri e un grande ringraziamento per quanto fatto indossando e sudando sempre la maglia bianconera". (ITALPRESS). pal/red 08-Set-21 16:24