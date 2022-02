Calciomercato: Udinese. Marino 'Cambi solo in difesa, soddisfatti'

"Dopo buon lavoro estate, certi di non avere esigenze impellenti" UDINE (ITALPRESS) - "Siamo arrivati a questa sessione di mercato sicuri di aver fatto un buon lavoro in estate e di non avere esigenze impellenti. Samir era in scadenza di contratto e quindi bisognava trovare una soluzione per evitare di perdere il giocatore a parametro zero. De Maio invece aveva chiesto di andare a fare un'altra esperienza per giocare con continuità. Sono andati via due difensori centrali e abbiamo preso un centrale di piede destro, Benkovicin, in prospettiva e uno di piede sinistro, Marì, che è già pronto". Così il direttore dell'Area Tecnica dell'Udinese, Pierpaolo Marino, come riporta il sito del club friulano. "Per quanto riguarda Deulofeu abbiamo letto le notizie, alle volte i giornalisti sono così veloci che anticipano pure noi. Noi non abbiamo mai avuto contatti con rappresentanti del Marsiglia e non è nostra intenzione lasciar partire Deulofeu. La bravura di un giornalista di mercato deve essere, alle volte, quella di valorizzare le sensazioni che ha. È chiaro che per anticipare la notizia devono anticipare i nostri pensieri, ma questo fa parte del gioco. Ken Sema è un giocatore che al momento ha una grande importanza nel Watford e non c'è stato nessun tentativo di farlo ritornare in Friuli", ha aggiunto Marino. "Non abbiamo tentato nulla a centrocampo perché il recupero completo di Jajalo, l'esplosione di Makengo, Samardzic che è relegato ad un luogo marginale anche senza il ritorno Pereyra, per non parlare del recupero di quest'ultimo non ci permettevano di poter inserire eventuali nuovi acquisti. Gasparini con l'infortunio di Santurro assumerà il ruolo di terzo portiere. Avevamo bisogno di aver un portiere con un certo carisma e una certa cultura e Gasparini, che aveva già rivestito questo ruolo, è perfetto. Ballarini è un giocatore che è cresciuto molto e poiché lo riteniamo un capitale importante in prospettiva lo abbiamo richiamato", ha continuato il dirigente del club friulano. "Il calendario non riserva partite facili mai. Dovremmo affrontare le grandi, siamo preparati a tutto. La squadra ha qualità, quantità e voglia di fare. La decisione su Fiorentina-Udinese verrà presa in futuro e noi siamo pronti a fornire tutti i documenti necessari per prendere la decisione. Se il giudice ha rinviato la decisione vuol dire che vuole approfondire bene la situazione. Siamo convinti di poter fornire adeguate documentazioni a suffragio della corretta posizione che abbiamo assunto", ha concluso Marino. (ITALPRESS). pdm/com 01-Feb-22 14:48