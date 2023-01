Calciomercato: Udinese. Stampa, il Southampton sulle tracce di Beto

I Saints, ultimi in classifica in Premier, sull'attaccante portoghese LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Beto nel mirino del Southampton. Secondo il The Telegraph l'attaccante dell'Udinese è uno dei giocatori inseriti nella lista dei rinforzi dei Saints per il mercato di gennaio. Centravanti portoghese di 24 anni che il club friulano ha prelevato dal Portimonense, Beto è alla seconda stagione in Friuli. Il Southampton, ultimo nella classifica della Premier con 12 punti in 19 gare, vorrebbe portarlo in Inghilterra. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). ari/red 04-Gen-23 10:35