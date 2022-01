Calciomercato: Venezia. Ufficiale arrivo Nani, contratto fino al 2023

L'esterno classe 1986 torna in Italia dove ha giocato con la maglia della Lazio VENEZIA (ITALPRESS) - Il Venezia ha ufficializzato l'arrivo dell'attaccante classe 1986Luis Ca rlos Almeida Da Cunha, meglio conosciuto Nani, che ha sottoscritto un accordo che lo legherà al club arancioneroverde fino al termine della stagione 2022/23. "Nani - sottolinea il Venezia - è una delle ali più talentuose della sua generazione, famoso per i suoi dribbling e per i suoi gol spettacolari. In carriera ha collezionato trofei quali il Campionato Europeo 2016 con il Portogallo, la Champions 2018 e quattro titoli di Premier League (2007/08, 2008/09, 2010/11, 20012/13) con il Manchester United, infine tre Taça de Portugal (2006/07, 2014/15, 2018/19) e una Taça da Liga (2018/19) con lo Sporting CP. Dopo essersi affacciato al grande calcio con lo Sporting, Nani si è trasferito allo United all'età di 19 anni, squadra nella quale ha poi giocato per sette stagioni, collezionando 41 gol e 73 assist in 230 partite in tutte le competizioni". Poi il ritorno allo Sporting, quindi Fenerbahce, Valencia, l'arrivo in Italia nella stagione 2017-2018 con la maglia della Lazio, quindi ancora Sporting Lisbona per poi volare negli Stati Uniti per indossare la maglia degli Orlando City dove ha collezionato 28 gol e 23 assist in 77 presenze, venendo peraltro nominato MLS All-Star sia nel 2019 che 2021. A livello internazionale Nani ha siglato 24 gol in 112 presenze con il Portogallo, ed ha partecipato con la sua nazionale alla Coppa del Mondo 2014 e ai Campionati Europei 2008, 2012 e 2016 - segnando tre gol in quest'ultimo torneo, di cui uno in semifinale, e giocando tutti i 120 minuti della finale contro la Francia, occasione in cui il Portogallo ha conquistato il suo primo Campionato Europeo. (ITALPRESS). ari/com 14-Gen-22 19:06