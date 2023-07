Ceo Roma alla cerimonia del corso management Scuola dello Sport

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - "Lo sport è una industria diversa, universale. Diversa dalle altre perché ogni stagione non è uguale all'altra. Anche quando vinci, la settimana dopo ricominci da zero. Ogni volta ci sono nuove sfide e nuovi obiettivi. Questo è uno stimolo enorme. Ma non basta la passione: servono impegno, disciplina costante e resilienza perché i risultati spesso non arrivano. Ma non abbiate paura degli insuccessi", ha detto la Ceo dell'As Roma, Lina Souloukou intervenendo all'Open Day e Graduation Ceremony - al Circolo del Tennis al Foro Italico - della nona edizione del corso di alta specializzazione in management olimpico.

Si è conclusa oggi il corso della Scuola dello Sport di Sport e Salute, di cui è responsabile Donatella Minelli all'interno dell'area Sport Impact diretta da Rossana Ciuffetti. A salutare i 26 studenti che - dai primi di novembre a fine marzo - hanno seguito circa 360 ore di lezione divise in 12 moduli didattici c'erano anche il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, Vito Cozzoli, il direttore generale di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris e il capo del Dipartimento per lo Sport, Flavio Siniscalchi. "Lo sport cambia alla velocità della luce: nuove discipline e rivoluzione tecnologica. Il master di management sportivo è lo strumento per stare al passo. Il futuro dello sport è nelle vostre mani. Ci vogliono idee, conoscenze e passione" ha detto ai ragazzi Cozzoli. "Lavorare nel mondo dello sport è una grande fortuna. E' il più bel lavoro che si possa fare. Alle volte ce ne dimentichiamo ma è un grande errore. Lo sport è un valore straordinario. Siamo qui per tramandare una legacy che vogliamo venga portata avanti, speriamo da voi, con passione. Il nostro traguardo è sempre dieci metri dopo l'arrivo" le parole di Nepi Molineris. "Bisogna interpretare i cambiamenti di questo mondo che è estremamente complesso. Non sono sufficiente la passione e le emozioni ma occorre anche una grande capacità" ha concluso Siniscalchi. (ANSA). .