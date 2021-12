Champions:Allegri,bene primo posto,non mi è piaciuta ripresa

(ANSA) - TORINO, 08 DIC - "Siamo contenti per il primo posto, ma agli ottavi di finale comunque non sarà facile": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo il successo per 1-0 contro il Malmoe e il contemporaneo pareggio del Chelsea in Russia contro lo Zenit che ha consegnato il primato ai bianconeri. L'allenatore, però, non è completamente soddisfatto: "Abbiamo fatto bene nel primo tempo, ma nella ripresa abbiamo avuto un approccio non bello dal punto di vista mentale - l'analisi in conferenza stampa - e loro hanno messo qualche pallone dentro l'area: abbiamo allentato la tensione e l'attenzione, così non va bene". Ecco perché Allegri vuole subito spostare il mirino sull'impegno di campionato: "A Venezia dovremo avere un altro approccio, il campo sarà stretto e tanti dei miei giocatori non lo conoscono - continua il tecnico in vista della sfida di sabato pomeriggio in Veneto - e abbiamo avuto questo andamento da inizio anno: è la partita più a rischio e quella per la quale sono più preoccupato". I giovani bianconeri, intanto, vengono promossi dall'allenatore: "De Winter ha giocato quasi tutta la partita e sono contento di lui, anche Miretti e Da Graca che sono entrati per pochi minuti hanno fatto vedere buone cose" il giudizio sugli Under 23 che hanno trovato spazio in prima squadra nella serata di Champions League. (ANSA).