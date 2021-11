Champions: Calabria, sfida col Porto ultima possibilità

(ANSA) - MILANO, 02 NOV - "E' l'ultima possibilità che abbiamo per restare in Champions. Abbiamo la qualità per restare in questa competizione e pensiamo di poter fare una grande partita dal primo all'ultimo minuto": è la carica di Davide Calabria, nella conferenza stampa della vigilia contro il Porto match decisivo per il cammino europeo del Milan, ancora fermo a zero punti. "Penso che ci siano stati episodi che hanno portato ad avere questa classifica. Non meritiamo questa classifica ma è così. Ci sono potenzialità per fare bene domani. In campionato è merito del lavoro di tutti i giorni e del fatto che cre-diamo nelle nostre capacità. In Champions dobbiamo fare di più e proveremo a dimostrarlo domani. Io la Champions la chiamo la competizione dei dettagli, ce ne sono stati alcuni a nostro sfavore. Questo ha portato a fare sì che abbiamo questa classifica, ci dispiace perché meritiamo di più. Domani sarà importantissima, dovremo fare vedere quello che possiamo fare". (ANSA).