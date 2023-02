Champions: De Laurentiis, Napoli sempre competitivo e più onesto

(ANSA) - NAPOLI, 20 FEB - "Mi meraviglio che tutti si stiano eccitando per un Napoli che è sempre stato estremamente competitivo e soprattutto il più onesto". Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, fa una fugace apparizione in sala stampa a Francoforte e commenta l'imminente impegno con l'Eintracht e anche la situazione della sua squadra. "E' molto più determinante vincere la Champions perché ti dà un'immagine importante, anche se Napoli, come città, già batte per competitività qualunque altra", sottolinea De Laurentiis. "Il tifoso non sa molto - dice ancora - fa delle scommesse ed è giusto che dica la qualunque. Noi che siamo dentro sappiamo come funziona. Il 30 maggio io dissi 'noi quest'anno lotteremo per lo scudetto". "Gli allenatori - osserva poi - hanno un ruolo, quello di allenare e noi ne abbiamo uno che sa farlo ma non possiamo pretendere che conosca tutti i giocatori del mondo. La scelta di Kvaratskhelia l'avevamo centrata già tre anni fa, quando aveva 18 anni, ma davanti alla richiesta di 30 milioni in un momento in cui per il Covid ne avevamo persi 200, ci dovemmo tirare indietro. Poi lo abbiamo preso a dieci. Il segreto di questo Napoli? E' voler giocare divertendosi. Il calcio è un gioco e se non ci si diverte è uno strazio",conclude il presidente- (ANSA).