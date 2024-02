Champions: Immobile, Lazio più vicina al Bayern rispetto al 2021

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - "La crescita di questi anni deve essere un valore aggiunto per dimenticarci quella partita e farci capire quanto ci siamo avvicinati a queste squadre". Ciro Immobile, centravanti e capitano della Lazio, alla vigilia dell'andata degli ottavi di Champions con il Bayern non pensa alla sconfitta per 4-1 subita con i tedeschi nel 2021.

Il confronto a distanza con Harry Kane, bomber dei bavaresi, è uno stimolo in più per Immobile: "E' uno dei top nel mio ruolo, confrontarmi con lui significa tanto per me, capisco il livello che ho raggiunto". Domani a Kane "ci penseranno i difensori", aggiunge Immobile, "non sarà una sfida tra noi due. Il vero obiettivo è crescere non solo come squadra, ma come società". Match come quello di domani sono fondamentali per la crescita di un giocatore: "I giovani devono capire che grazie alla continuità in campionato te la puoi giocare contro i più forti al mondo. Nella mia carriera ho giocato la Champions poche volte, mi sarebbe piaciuto farlo di più", conclude il capitano. (ANSA). .