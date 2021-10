Champions: Inter; Calhanoglu non convocato contro lo Sheriff

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Non c'è Hakan Calhanoglu tra i 23 convocati dal tecnico dell'Inter Simone Inzaghi per la gara di stasera contro lo Sheriff Tiraspol in Champions League. Il turco infatti aveva stretto i denti contro la Lazio dopo un problema in nazionale, ma l'allenatore nerazzurro ha preferito non rischiarlo per la sfida di oggi a San Siro. Nell'elenco dei convocati si rivedono invece Stefano Sensi, Arturo Vidal e Alexis Sanchez, assenti nella gara dell'Olimpico contro la Lazio. (ANSA).