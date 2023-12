Champions: Inter e Lazio per il primo posto, Napoli per ottavi

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - In Champions League è arrivato il momento degli ultimi verdetti. Inter e Lazio nei prossimo 90 minuti si giocano il primo posto e il ruolo di teste di serie nel prossimo sorteggio. I nerazzurri devono battere la Real Sociedad per chiudere in vetta e le quote Snai sono dalla parte della squadra di Inzaghi, favorita a 1,60. Se il pareggio vale quattro volte la posta, il successo basco sale a 5,25.

Il Napoli, sempre in campo domani, riceve il Braga per conquistare il punto necessario per la qualificazione dietro il Real Madrid. Il segno «1» è quotato 1,45, con «X» e «2» rispettivamente a 4,75 e 6,75. Mercoledì, la Lazio sarà protagonista a Madrid dello scontro diretto per il primo posto con l'Atletico, che è avanti di un punto. L'impresa della squadra di Sarri paga 5,50,l'«1» è a 1,60. È messo decisamente peggio il Milan, che a Newcastle si gioca le residue chance di qualificazione ma rischia la totale esclusione dall'Europa in caso di quarto posto nel 'girone di ferro'. L'offerta per il successo degli uomini di Pioli (3,90) è a più del doppio rispetto a quella per il segno «1» (1,85) per un Newcastle che ha gli stessi punti dei rossoneri. Il pareggio si gioca a 3,85, ma per il Milan sarebbe una condanna. (ANSA). .