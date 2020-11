Champions: l'Inter si gioca tutto a Moenchengladbach

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Quattordici reti in quattro partite, primo posto nel girone e la possibilità di chiudere con una vittoria il discorso qualificazione agli ottavi di Champions League: questo è il Borussia Moenchengladbach che l'Inter va ad affrontare a domicilio domani sera. I nerazzurri, con soli due punti, hanno l'obbligo di vincere se vogliono giocarsi tutto all'ultimo turno. In campo domani anche l'Atalanta: ospita un Midtjylland ancora a zero punti e cerca la vittoria che darebbe ulteriore concretezza alle chance di qualificazione. La squadra di Gasperini per ora sembra molto più applicata sulla Champions che sul campionato, L'eventuale vittoria al Borussia Park non risolverebbe da sola i problemi dell'Inter che comunque, secondo i quotisti Snai, è favorita a 2,20, mentre i padroni di casa si fermano a 3,05. Il pareggio si gioca a 3,65. Quanto alla qualificazione, le speranze nerazzurre sono piuttosto risicate, a quota 5,50. L'Atalanta invece, oltre ad essere strafavorita domani, a 1,20 contro il 12 dei danesi, ha anche grandi possibilità di arrivare agli ottavi, con quota 1,55 rispetto a 2,25 dell'Ajax. Mercoledì tocca a Lazio e Juventus. I biancocelesti sono attesi da un duro impegno a Dortmund. Tedeschi avanti a 1,63, contro il «2» della Lazio a 4,75. La qualificazione della Lazio è comunque a un passo, in quota a 1,05. La Juventus già qualificata gioca in casa con la Dynamo Kiev. Come prevedibile, il segno «1» è quotato 1,25. La «X» sale a 5,75, il «2» ucraino a 12. (ANSA).