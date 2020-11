Champions:Juve cerca riscatto, con Ferencvaros riecco CR7

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Dopo il ko con il Barcellona, la Juventus deve riscattarsi in Champions League e l'occasione arriva dalla terza sfida con il Ferencvaros. La vittoria sarebbe vitale per il percorso nel girone dei bianconeri che, per gli esperti di Sisal Matchpoint, hanno la strada spianata: 1,24 la vittoria sugli ungheresi che, con sette reti subite e un solo punto realizzato, per battere la Juve hanno bisogno di un'impresa (13.50 la quota, alta anche per il pareggio 6.00). Nessun dubbio tra gli scommettitori, 9 su 10 hanno puntato sul successo juventino. Pirlo può contare nuovamente su Ronaldo che si prepara a esordire in Champions da favorito al gol (1.40), facile anche un'altra doppietta, a 2.90. Anche Morata può essere decisivo, un suo assist o un suo goal nel match sono un'ipotesi a 1.57. La sconfitta con il Barca ha complicato i piani dei bianconeri per la vittoria del Gruppo G, il primo posto della Juventus è infatti ora proposto a 4.00 contro l'1.20 dei catalani. La Lazio va a San Pietroburgo e, contro lo Zenit ancora a zero punti dopo le due sconfitte nelle prime due gare, può mettere una seria ipoteca sulla qualificazione. Dopo aver vinto con il Borussia Dortmund e pareggiato a Brugges, i biancocelesti devono stare molto attenti perché i russi non possono permettersi altri passi falsi. Pronostico infatti equilibrato, la Lazio è avanti, a 2.50, ma lo Zenit è vicino, a 2.75, il pareggio è a 3.40. Indecisi anche gli scommettitori, il 44% crede nel successo dei biancocelesti, ma per un 38% a vincere sarà lo Zenit. (ANSA).