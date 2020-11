Champions: Koeman, Barca deve dare continuità alle vittorie

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Nella Liga la situazione non è florida, va molto meglio in Champions League per il Barcellona di Ronald Koeman, reduce dal successo sulla Juventus a Torino. Domani i blaugrana ospiteranno la Dinamo Kiev, squadra falcidiata dal Covid e senza eccessive ambizioni di qualificazione. "Vogliamo dare continuità alle vittorie e alle prestazioni in Europa - ha detto il tecnico olandese, in conferenza stampa -. Sappiamo i problemi che gli ucraini stanno affrontando per il Covid, speriamo innanzi tutto di poter giocare". Alla crisi in campionato dei catalani, Koeman non sembra far caso. "Siamo la squadra che crea il maggior numero di palle-gol in ogni partita, la qualità c'è ed è tanta, possiamo solo migliorare. Stiamo lavorando sui giovani e i risultati arriveranno. L'assenza di un attaccante? La situazione economica del club è questa e io lavoro con i giocatori che ho disposizione". Su Leo Messi, Koeman ha ribadito che "è un giocatore straordinario, il migliore del mondo. Ha un modo di pensare vincente, è il capitano, con lui parlo sempre". (ANSA).