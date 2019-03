Champions: Kovac, vittoria per crescere

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - "Domani avremo gli occhi del mondo, non solo quelli dei nostri tifosi, addosso: se vogliamo migliorare dovremo vincere e passare il turno. Sono sicuro che non finirà 0-0. Avremo il supporto del nostro pubblico al 100 per cento, come da tempo non accade, non possiamo tradire i nostri sostenitori". Così Niko Kovac, allenatore del Bayern Monaco, parlando in conferenza stampa, alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions, in programma fra Bayern Monaco e Liverpool. L'allenatore croato, alla prima stagione sulla panchina della prestigiosa società tedesca, ammette che "questo tipo di partite sono adatte a gente come Ribery" e che il francese "è l'uomo giusto per lasciare il segno in partite come quella che ci prepariamo ad affrontare". Sul possibile impiego di David Alaba, il tecnico Kovac non ha dubbi: "E' pronto per giocare, perché si è allenatore come gli altri e ha fatto le cose che hanno fatto i compagni".