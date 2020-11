Champions, Lazio: Immobile indisponibile per sfida contro Zenit

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Ciro Immobile torna indisponibile in vista della partita di domani sera in Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo. Dopo avere preso parte dalla panchina alla sfida contro il Torino, l'attaccante dei biancocelesti ha svolto l'intera seduta di rifinitura di questa mattina con i compagni per poi lasciare autonomamente il centro sportivo di Formello, mentre il resto dei compagni (a esclusione dei giocatori già indisponibili, compresi Luis Alberto e Lazzari) è salito sul pullman in vista del viaggio che porterà la Lazio in Russia nel pomeriggio. In mattinata, al club biancoceleste è stato reso noto l'esito dei tamponi Uefa. La stessa dinamica era accaduta alla vigilia di Bruges-Lazio della settimana scorsa. (ANSA).