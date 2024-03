Champions: Lazio; Sarri, Ora cattiveria dopo boccone amaro Milan

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - "Con il Milan abbiamo ingoiato un boccone amaro, che spero si trasformi in cattiveria domani". Così Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, parlando in conferenza stampa prima della sfida di Champions col Bayern, in programma domani all'Allianz Arena (ore 21). "Ringrazio ai tifosi di essere venuti e spero si facciano sentire, così come mi auguro che possano tornare a casa meno incavolati di come eravamo tutti venerdì sera - prosegue il tecnico biancoceleste - Non dobbiamo essere emozionati, ma incazzati. La partita col Bayern sarà durissima, ne siamo consapevoli. Serve spirito di sacrificio e capacità di sofferenza: nel calcio tutto è possibile". (ANSA).