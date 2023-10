Champions: Lazio all'ultimo respiro, vince 2-1 a Glasgow

(ANSA) - ROMA, 04 OTT - La Lazio cercava la vittoria contro il Celtic in Champions League, e vittoria è stata. Il gol decisivo arriva all'ultimo respiro, in pieno recupero e porta la firma di Pedro che con un preciso colpo di testa completa la rimonta biancoceleste.

Al Celtic Park di Glasgow finisce 2-1 per la Lazio che conquista la prima vittoria europea della stagione. Il primo tempo è equilibrato ma con poche occasioni a parte i gol: Furuhashi porta in vantaggio i padroni di casa, Vecino pareggia sugli sviluppi di un calcio d'angolo deviando un colpo di testa di Romagnoli. La ripresa è tutto sommato equilibrata e solo nel recupero la Lazio trova il colpo della vittoria: nel finale al posto di Zaccagni il tecnico toscano manda in campo Pedro che in pieno recupero, al 50' trova il gol che decide la partita e regala la vittoria ai biancocelesti. (ANSA). .