Champions: Neymar 'razzismo non ha più posto nel mondo'

(ANSA-AFP) - PARIGI, 09 DIC - Il razzismo "non ha più il suo posto nel calcio o nella vita, non ha più posto nel mondo". Lo ha detto mercoledì l'attaccante brasiliano Neymar, felicitandosi per "l'atteggiamento perfetto" dei giocatori del Paris SG e del Basaksehir che ieri hanno interrotto la partita di Champions League dopo un'espressione razzista da parte del quarto uomo. "Quello che è successo ieri è inaccettabile. Ai nostri tempi, non possiamo accettare questo genere di cose, che facciamo differenze per il colore della pelle, la razza", ha detto la stella del Psg ai microfoni di RMC Sport dopo la fine dell'incontro, ripreso oggi e vinto dai francesi per 5-1, con una sua tripletta. "Il nostro atteggiamento ieri per me, è stato perfetto - ha continuato Neymar -. A volte, quando è troppo, devi fare delle cose per vedere se il mondo cambia un po'". Oggi è stato complicato fisicamente e mentalmente ricominciare una routine pre-partita: "E 'stata dura ma l'abbiamo accettata tutti. Abbiamo deciso di fare tutto questo insieme e per me è stata la cosa migliore da fare", ha concluso. (ANSA-AFP).