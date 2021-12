Champions, agli ottavi Inter-Liverpool e Villarreal-Juventus

Caos a Nyon durante il sorteggio di Champions League per gli ottavi di finale: per un errore del software che indica quali palline inserire nelle urne e' stato fatto due volte. Al primo giro Juventus e Inter avevano pescato rispettivamente Sporting Lisbona e Ajax. Per i bianconeri un leggero peggioramento: evitati comunque Psg e Atletico Madrid, incontrera' il Villarreal. All'Inter, invece, e' andata male: sfidera' il Liverpool, tra le favorite per la vittoria finale e dominatore del girone con il Milan. Tutto regolare invece in Europa League, dove solo l'Atalanta ne esce soddisfatta tra le italiane: affrontera' l'Olympiacos. Per il Napoli la sfida piu' dura, ma non impossibile, contro il Barcellona, in crisi di gioco e di risultati. Anche per la Lazio un confronto complicato: se la vedra' con il Porto, arrivato terzo nel suo girone di Champions davanti al Milan.