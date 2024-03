Champions: Tuchel, 'contro la Lazio non è una finale per me'

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - "Contro la Lazio per me sarà come una finale? Non credo, ma posso dire che nessuno ha più ambizione di me di vincere domani". Lo dice in conferenza stampa Thomas Tuchel, tecnico del Bayern Monaco, alla vigilia della sfida contro i biancocelesti, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League: "La situazione è chiara, dobbiamo vincere con due gol di scarto - prosegue - La pressione fa parte del giocare ai massimi livelli, ed è necessaria per fare cose straordinarie. La squadra di Sarri è molto organizzata. Speriamo che i tifosi e l'atmosfera ci diano la spinta per farcela". (ANSA).