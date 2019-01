Chiellini 'giusto Supercoppa in Arabia'

(ANSA) - TORINO, 15 GEN - "Giusto venire qui a giocare, è un passo avanti e non un problema". Così Giorgio Chiellini sulla scelta della Arabia Saudita per disputare la Supercoppa. "Non saremo certamente noi a cambiare il mondo - spiega in conferenza stampa -, ma iniziative come queste possono essere un nuovo inizio. Sono contento che questa partita possa essere motivo in più per l'evoluzione di questo Paese, per le donne. Giudizi sulla politica non ne faccio, siamo stati accolti bene e spero che il popolo saudita si ricordi questa partita".